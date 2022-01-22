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Старец-пилигрим Ефрем заявил о конце режима Зеленского в ближайшие недели

  /   Обновлено: 22 января 2022 07:32
Политика
Старец-пилигрим Ефрем заявил о конце режима Зеленского в ближайшие недели
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. Конец режима президента Владимира Зеленского повлечет за собой прекращение существования Украины как государства. Случится это в ближайшие недели, заявил почитаемый старец-пилигрим Ефрем.

Он родился в 1941 году, однако несмотря на свой возраст, скитался по различным городам и монастырям как России, так стран СНГ и Европы. О пророчестве Ефрема сообщил паблик «Новости на каждый день» со ссылкой на прихожан Боровского монастыря. Известен старец стал после своего проклятия Украины, прозвучавшего из-за начала войны в Донбассе, передает pravda.ru.

«Я знаю, что прокляв даже человека, а не целую бесовскую страну, нужно покаяться и исповедоваться. Если проклявший не покается и не исповедается, то сам будет наказан Богом как преступник. Но пока я буду нести этот груз, потому что покаяние означает раскаяние, а я не могу простить Украину», — заявлял ранее пилигрим.

Примечательно и предсмертное предсказание архимандрита Одесского Иона. Он предрекал, что «небольшая страна с гражданской войной» станет причиной масштабного конфликта.

«Война начнется с небольшой страны, меньше, чем Россия. Будет внутреннее противостояние, которое перерастет в гражданскую войну, прольется много крови, и в эту воронку гражданской войны небольшой страны будут втянуты и Россия, и Соединенные Штаты, и многие страны», — говорил Иона в своем последнем интервью.

О «темных временах» Украины сообщил и победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс. По его словам, страна еще долго не сможет прийти к стабилизации политической и экономической обстановки.

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