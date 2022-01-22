«Туту.ру»: 40% россиян планируют воспользоваться программой туристического кешбэка

Москва, 22 января. Порядка 40% российских путешественников планируют отдохнуть в рамках пятого этапа программы туристического кешбэка, который стартовал 18 января.

В рамках программы россияне могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку до 30 апрелям, а в речной круиз — с начала навигации по 1 июня. Продолжительность тура должна составлять от двух ночей, а сумма возврата составлять — 20% от стоимости тура. Об этом рассказали в сервисе «Туту.ру», передает РИА Новости.

«Около 40% опрошенных планируют воспользоваться программой туристического кешбэка», — рассказали в сервисе.

По данным опроса, 18% впервые воспользуются программой. Еще 21% туристов раньше уже участвовали в акции, а два процента раньше участвовали в программе, но в этот раз решили пропустить. Ни разу не присоединялись к программе и пока не планируют 59% респондентов.

Ранее сообщалось, что программу туристического кешбэка в России могут дофинансировать. Спрос на поездки по России вырастет в 2022 году минимум на 30% в сравнении с прошлым годом, чему способствует программа туристического кешбэка.