Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 07:50
07:32
Политика
Старец-пилигрим Ефрем заявил о конце режима Зеленского в ближайшие недели
07:26
Общество
«Туту.ру»: 40% россиян планируют воспользоваться программой туристического кешбэка
07:09
Политика
Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам
07:06
Общество
Пенсионный фонд России сообщил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию
07:02
Общество
Филиппов день: народные приметы и традиции на 22 января
07:01
Армия
Истребители ВКС России Су-35С приступили к перебазированию в Белоруссию
06:56
Политика
Зюганов назвал малограмотными призывающих захоронить Ленина
06:53
Общество
МВД России получит полномочия на проведение проверок патронов для оружия
06:32
Общество
Генетик Исаев: антитела после «Омикрона» не защитят от заражения «Дельтой»
06:17
Общество
Дерматолог Вертиева предупредила о возможном поражении кожи при «Омикроне»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам

  /   Обновлено: 22 января 2022 07:09
Политика
Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать угрозу «войны» с Россией в качестве повода для выполнения Минских соглашений, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.

Глава государства сеет панику среди украинцев своими заявлениями о «российской агрессии», поскольку ему это выгодно. Он также использует гипотетический вооруженный конфликт с РФ как повод для выполнения Минских соглашений.

«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения"», — считает Москаль.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что непоследовательные заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно «российской агрессии» провоцируют панику и страх среди граждан страны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам
украина зеленский генерал москаль
Комментировать