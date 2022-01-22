Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцам

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать угрозу «войны» с Россией в качестве повода для выполнения Минских соглашений, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.

Глава государства сеет панику среди украинцев своими заявлениями о «российской агрессии», поскольку ему это выгодно. Он также использует гипотетический вооруженный конфликт с РФ как повод для выполнения Минских соглашений.

«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения"», — считает Москаль.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что непоследовательные заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно «российской агрессии» провоцируют панику и страх среди граждан страны.