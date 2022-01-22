Пенсионный фонд России сообщил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Москва, 22 января. Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующее заявление сделали в Пенсионном фонде России.

В ведомстве сообщили, что если женщина воспитывает троих детей, то она может уйти на пенсию в 57 лет. Если россиянка воспитывает четырех детей, то пенсионный возраст снижается еще на год. Пенсия в 50 лет полагается женщинам с пятью детьми. Однако многодетные матери должны иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории россиян, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.