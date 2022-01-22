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Истребители ВКС России Су-35С приступили к перебазированию в Белоруссию

Армия
Истребители ВКС России Су-35С приступили к перебазированию в Белоруссию
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 января. Многоцелевые истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Су-35С приступили к перебазированию в Белоруссию, сообщили журналистам в Минобороны России.

Перемещение самолетов проводится в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках полетных заданий российские экипажи самолетов отработают полеты на максимальную дальность, а также посадку на белорусские аэродромы и подготовку к повторным вылетам вместе с белорусскими специалистами.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в Белоруссию для учений отправят два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из Восточного военного округа, сообщает «Ямал-Медиа». Военные отработают действия по уничтожению условного противника, перекрытию каналов поставки оружия и усилению охраны границы.

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белоруссия су-35 вкс россии
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