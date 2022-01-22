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Зюганов назвал малограмотными призывающих захоронить Ленина

  /   Обновлено: 22 января 2022 06:56
Политика
Зюганов назвал малограмотными призывающих захоронить Ленина
wikipedia.org  /  salech hcelas / CC BY 3.0

Москва, 22 января. Предложения о захоронении Владимира Ленина исходят от малограмотных людей. Об этом заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Кроме того, по его словам, высказывающиеся в пользу захоронения потеряли «всякую совесть». Представители и сторонники КПРФ 21 января возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.

Время от времени в обществе возникают споры относительно целесообразности нахождения тела вождя на самом видном месте страны.

Ранее блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков высказался против выноса тела Ленина из мавзолея. По его словам, захороненные нашими предками останки должны остаться там, где те их положили.

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