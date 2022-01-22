Зюганов назвал малограмотными призывающих захоронить Ленина

Москва, 22 января. Предложения о захоронении Владимира Ленина исходят от малограмотных людей. Об этом заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Кроме того, по его словам, высказывающиеся в пользу захоронения потеряли «всякую совесть». Представители и сторонники КПРФ 21 января возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.

Время от времени в обществе возникают споры относительно целесообразности нахождения тела вождя на самом видном месте страны.

Ранее блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков высказался против выноса тела Ленина из мавзолея. По его словам, захороненные нашими предками останки должны остаться там, где те их положили.