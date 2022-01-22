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МВД России получит полномочия на проведение проверок патронов для оружия

Общество
МВД России получит полномочия на проведение проверок патронов для оружия
wikipedia.org  /  Lodo27 / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 января. МВД России предлагает законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов.

МВД России подготовило предложения по внесению изменений в ФЗ «Об оружии» в рамках выполнения поручения правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы ведомства. Они нацелены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям оружия, но и патронов.

Ведомство подчеркивает, что Росгвардия определена главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в данный закон. Сейчас проверка патронов осуществляется аккредитованными испытательными лабораториями. Результаты оформляются в протоколах, на основании которых принимается решение о сертификации.

Контроль за оборотом оружия и патронов сейчас осуществляет Росгвардия. После ряда происшествий в учебных заведениях эту процедуру снова должны осуществлять в МВД, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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