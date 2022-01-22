МВД России получит полномочия на проведение проверок патронов для оружия

Москва, 22 января. МВД России предлагает законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов.

МВД России подготовило предложения по внесению изменений в ФЗ «Об оружии» в рамках выполнения поручения правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы ведомства. Они нацелены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям оружия, но и патронов.

Ведомство подчеркивает, что Росгвардия определена главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в данный закон. Сейчас проверка патронов осуществляется аккредитованными испытательными лабораториями. Результаты оформляются в протоколах, на основании которых принимается решение о сертификации.

Контроль за оборотом оружия и патронов сейчас осуществляет Росгвардия. После ряда происшествий в учебных заведениях эту процедуру снова должны осуществлять в МВД, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.