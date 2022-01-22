Женщина пострадала при столкновении внедорожника Шварценеггера и легковушки

Лос-Анджелес, 22 января. Американский актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожную аварию, в ходе которой пострадал один человек. Об этом информирует TMZ.

Согласно данным издания, актер вел внедорожник Yukon в момент, когда столкнулся с красной легковушкой Prius. Внедорожник начал переворачиваться и оказался крыше легкового автомобиля.

Очевидцы сообщили, что столкновения было сильным. В результате во внедорожнике сработали подушки безопасности. Находившаяся за рулем Prius женщина доставлена в больницу.

«Нам сказали, что Арнольд в порядке», — сообщает TMZ.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер и американская журналистка Мария Шрайвер официально оформили развод. В 2011 году пара объявила, что расстались и начали жить раздельно.