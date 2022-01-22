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Экс-чемпиона UFC Олега Тактарова зверски избили в Мексике

Происшествия
Экс-чемпиона UFC Олега Тактарова зверски избили в Мексике
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Мехико, 22 января. Бывшего чемпиона UFC, российского бойца и актера Олега Тактарова избили в Мексике, сообщил спортивный журналист Александр Лютиков.

Инцидент произошел на карибском побережье Мексики. Тактаров рассказал, что заступился за девушку, после чего его сзади ударили по голове и начали зверски избивать.

«Когда приехала полиция, я вздохнул с облегчением, я понял, что выживу. Потому что каждую секунду я думал, что умру. У меня не хватало воздуха»,— сообщил в опубликованном в Telegram-канале Лютикова видеокомментарии Тактаров.

Местная полиция завела дело по факту избиения бойца. За ситуацией следит российское консульство, оно готово вмешаться в ситуацию.

Тактаров стал чемпионом UFC в 1995 году. Россиянин снимался в американских фильмах «Сокровище нации» и «Плохие парни 2», а также в российской картине «Конек-Горбунок» и других кинолентах.

Ранее группа протестующих напала на гражданку России в муниципалитете Осчук в юго-восточной части Мексики. Злоумышленники жестоко избили женщин после ее отказа платить за проезд на дороге.

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