Вашингтон, 22 января. Автор американского издания The Wall Street Journal считает, что Запад должен защитить Украину от России, поскольку та решила «напасть». Однако читатели имеют иную точку зрения.

Журналист уверен, что президент РФ Владимир Путин пытается восстановить Российскую Империю и расколоть западных противников. Американцы считают, что это лишь домыслы газеты.

«Может, кто-нибудь для начала объяснит, чего ради американцам вообще защищать Украину, если восток страны настроен пророссийски?» — поинтересовался Emmett McLean.

Один из читателей отметил, что Украина никогда не относилась к Западу. Это всегда была Россия, и не ее часть, а целое ядро. Все изменилось при большевиках, которые выделили ее в отдельную страну.

«Вы, конечно, не поверите, но реальность такова: Путин всего лишь пытается защитить свою границу. Как мы против Кубы в 60-х... Верить американской разведке, будто Россия планирует провокации, просто смехотворно», — подчеркнул Tw Allen.

John Pound считает, что противостояние ЕС и России — это не проблема США. Вашингтону не стоит лезть в это.

Ранее политолог Иван Аркатов заявил, что следующая встреча президентов России Владимира Путина и Соединенных Штатов Джозефа Байдена не за горами. Министры иностранных дел обоих государств подготовили почву для саммита глав стран.