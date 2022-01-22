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Политолог Гаспарян о требованиях России к США: любой выбор больно ударит по Белому дому

Политика
Политолог Гаспарян о требованиях России к США: любой выбор больно ударит по Белому дому
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. Россия потребовала от Соединенных Штатов Америки гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток. Однако теперь любой выбор для Белого дома будет болезненным, считает политолог Армен Гаспарян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил прошедший саммит.

«Это не переговоры в чистом виде. Это пока такие..... назовем их "предварительными консультациями". Совершенно очевидно, что Вашингтон будет до последнего оттягивать принятие чрезвычайно непопулярного для себя решения. Оно может быть как в сторону разрядки, в отношениях с Россией, так и в случае ухудшения ситуации — оно в любом случае больного ударит по Соединенным Штатам. Здесь нет теперь выбора из хорошего и хорошего. Здесь теперь выбор из плохого и очень плохого», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян о требованиях России к США: любой выбор больно ударит по Белому дому
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что США за полгода могут уже второй раз потерять свое лицо, но это могут быстро забыть. Если же Белый дом не согласится с ультиматумом Москвы, то может получить полный разрыв отношения со всеми вытекающими последствиями, особенно в экономической сфере.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий заявил, что по итогам встречи Лаврова и Блинкена стороны договорились «продолжать договариваться». По его мнению, такой результат переговоров является вполне ожидаемым.

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