Пушков призвал ужесточить политику по газу для Молдавии после заявления Санду о России

Москва, 22 января. Российский сенатор Алексей Пушков призвал ужесточить позицию по газовому вопросу для Молдавии после антироссийских заявлений президента страны Майи Санду.

Санду заявила, что Россия якобы направила «своих людей» в Приднестровье в 1992 году. Она обвинила Россию в провокации вооруженного конфликта в регионе, чтобы якобы помешать Молдавии стать независимой от СССР.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше», — написал Пушков в Telegram.

Ранее Молдавия назвала недружественным отказ «Газпрома» от отсрочки по платежу за газ. Спикер парламента Республики Молдова Игорь Гросу рассказал о напрасных надеждах на дружественное отношение со стороны российской компании «Газпром».