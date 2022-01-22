Вильфанд предупредил жителей Сибири об аномальном потеплении

Москва, 22 января. Жителей Сибири предупредили о положительной температурной аномалии в регионе, которая будет достигать 20 градусов. Это нарушает представления о континентальном климате в азиатской части России.

Воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей перемещаются по северному побережью европейской и азиатской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента: их вымораживает, поэтому средние температуры около минус 50 градусов. А сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Просто неприлично», — сказал он.

Вильфанд сообщил, что потепление затронет почти все российские регионы. Исключение составит лишь Чукотка. Больше всего повезло жителям Сибири.