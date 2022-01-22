, 22 января. США и Россия обменялись требованиями относительно Украины, но Москва до сих пор не получила ответа по своему ультиматуму, который касается безопасности и нерасширения НАТО.

Сообщается, что Вашингтон на все предложения Кремля заявили, что это «дохлый номер». Читатели американского издания The Washington Post обсудили переговоры США и России.

«Господи, спаси и вразуми Америку», — отметил Bremeced.

Barbabytwist оценил речь госсекретаря США Энтони Блинкена. Он удивляется, как политик не упомянул о том, что у России никогда не было проблем с Украиной до тех пор, пока Белый дом не сместил избранного народом украинского президента Виктора Януковича.

«США про все российские предложения сказали "дохлый номер". Вот вам и "переговоры"», — подчеркнул Native Earthling.

Читатель Alt_Center напомнил, что Москва неоднократно говорила о том, что ее не интересует «вторжение» на Украину. По его мнению, российские политики говорят правду.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повестка дня по безопасности в настоящее время сформулирована Россией, а коллективный Запад и США ей следуют.