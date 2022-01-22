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Политолог Романенко назвал поставки оружия из Британии на Украину унижением для Германии
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Политолог Романенко назвал поставки оружия из Британии на Украину унижением для Германии

  /   Обновлено: 22 января 2022 05:09
Политика
Политолог Романенко назвал поставки оружия из Британии на Украину унижением для Германии
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 22 января. Экспорт вооружения из Великобритании на Украину в обход ФРГ станут «унижением» для Берлина. Соответствующее заявление сделал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, самолеты британских ВВС накануне облетели небо над Германией неслучайно. Романенко считает, что киевские власти специально разработали маршрут для получения оружия, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

«Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина», — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что руководство ФРГ не запрещало британцам лететь через свою территорию.

«Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое», — добавил Романенко.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Правительства Германии нет планов по поставкам оружия на Украину.

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германия Юрий Романенко поставки оружия из Британии на Украину
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