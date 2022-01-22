Финансист Симонова: доллар может превысить 85 рублей при политическом обострении

Москва, 22 января. Комбинация резких снижений цен на нефть и ухудшение ситуации в геополитике может привести к максимальной просадке стоимости рубля. Об этом сообщила глава управления инвестконсультирования General Invest Татьяна Симонова.

Инвестор в беседе с «Праймом» отметила, что в нынешний период высокой стоимости нефти и других товаров экспорта, а также ужесточения ЦБ РФ монетарной политики, единственным и весомым фактором ослабления рубля остается геополитика. Пока сигналов об улучшении ситуации не наблюдаются, указала специалист.

Эксперт не исключила, что в случае обострения в геополитической сфере курс доллара США может превысить отметку 80-85 рублей. Если рубль лишится поддержки со стороны товарных рынков, то рубль может уйти и выше. По мнению Симоновой, вероятность такого развития событий невысока.

Специалист привела в пример ситуацию весны 2020 года: c точки зрения оттока капитала, было тяжелее для рубля, чем сейчас. При улучшении геополитической обстановки может быть возвращение курса к отметкам около 72-73 рублей за доллар, заявила она.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили, почему, несмотря на давление, рубль удерживает свои позиции. Также они рассказали, почему высокие цены на нефть будут сохраняться весь первый квартал 2022 года.