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Съемки спин-оффа «Безумного Макса» скоро стартуют в Австралии

Шоу-бизнес
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» скоро стартуют в Австралии
Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

, 22 января. В ближайшие несколько месяцев в Австралии начнутся съемки приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Центральным персонажем в нем станет однорукая женщина-воительница Фуриоса, роль которой сыграет Аня Тейлор-Джой.

Режиссер Джордж Миллер начал работу над франшизой еще в 1979 году, когда основной его звездой был еще Мел Гибсон. Франшиза остановилась в 1985 году на третьей части, но в 2015 году вновь возобновилась, но уже с Томом Харди в главной роли. Об этом пишет ScreenRant.

Четвертая часть стала финансово успешной, а также получила восторженные отзывы от критиков и зрителей. Это побудило студию Warner Bros. задуматься над следующим фильмом. Однако на этот раз главным персонажем станет не Макс, а Фуриоса.

Съемки спин-оффа «Безумного Макса» скоро стартуют в Австралии
instagram.com / @anyataylorjoy

Сообщается, что съемочная команда забронировала ряд отелей в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Они планируют разместить в них 800 человек, которые будут участвовать в процессе создания фильма. Вся работа должна продлиться два месяца.

Источники сообщают, что пятая часть станет приквелом, который расскажет об истории однорукой воительницы. Детали сюжета не разглашаются, но ряд инсайдеров утверждают, что авторы возьмут за основу комиксы, согласно которым Фуриоса и ее мать были похищены из матриархального общества.

Ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix решила увеличить количество корейского контента на своем сервисе. Компания выпустит свыше 25 проектов на фоне успеха «Игры в кальмара».

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кино безумный макс Фуриоса аня тейлор-джой
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