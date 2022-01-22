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Псаки анонсировала письменный ответ России по идеям безопасности

Политика
Псаки анонсировала письменный ответ России по идеям безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 января. Вашингтон в письменном ответе Москве изложит свои обеспокоенности относительно ее действий и идей по поводу того, как страны могут укрепить «ощущение безопасности друг друга».

Ответ США предоставят России на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что госсекретарь Энтони Блинкен еще встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы изложим на бумаге серьезные обеспокоенности, которые есть у нас и наших союзников и партнеров по поводу действий России, а также идеи, как бы мы могли на самом деле укрепить ощущение безопасности друг друга», — заявила Псаки.

Ранее Блинкен заверил, что переговоры по безопасности с РФ продолжатся. По словам главы Госдепа США, Вашингтон даст России ответ на ее предложения по европейской безопасности в письменном виде до конца января. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Женеве.

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