Псаки анонсировала письменный ответ России по идеям безопасности

Вашингтон, 22 января. Вашингтон в письменном ответе Москве изложит свои обеспокоенности относительно ее действий и идей по поводу того, как страны могут укрепить «ощущение безопасности друг друга».

Ответ США предоставят России на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что госсекретарь Энтони Блинкен еще встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы изложим на бумаге серьезные обеспокоенности, которые есть у нас и наших союзников и партнеров по поводу действий России, а также идеи, как бы мы могли на самом деле укрепить ощущение безопасности друг друга», — заявила Псаки.

Ранее Блинкен заверил, что переговоры по безопасности с РФ продолжатся. По словам главы Госдепа США, Вашингтон даст России ответ на ее предложения по европейской безопасности в письменном виде до конца января. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Женеве.