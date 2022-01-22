Украинский депутат Кива: заявления Зеленского о «российской агрессии» сеют панику и страх

Киев, 22 января. Непоследовательные заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно «российской агрессии» провоцируют панику и страх среди граждан страны. Об этом депутат Верховной рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в среду глава государства в видеообращении к украинцам призвал не поддаваться панике из-за новостей о «вторжении», назвав их фейками. Через день в интервью Washington Post Зеленский рассказал о возможной оккупации Харькова, с которой якобы начнется «крупномасштабная война с Россией».

«Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения», — отметил Кива.

Кроме того, политик подчеркнул, что заявления Зеленского нанесли непоправимый ущерб харьковским предпринимателям, а также инвестиционным проектам.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, президент Украины Владимир Зеленский и вся политическая элита Киева сбежит из страны и не станет защищать государство при военном конфликте с Россией.