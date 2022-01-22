США попросили Россию не публиковать содержание ответа по гарантиям безопасности

Вашингтон, 22 января. Госдепартамент попросил Москву не публиковать письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности.

Чиновник Госдепартамента высокого ранга считает, что Кремль может захотеть обнародовать документ на следующей неделе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным Госдепа, в ответе будут содержаться американские предложения по вопросам безопасности. Также он будет демонстрировать заинтересованность США в продолжении диалога с Россией. Однако в документе не будет содержаться обещаний о нерасширении НАТО.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден намерен изучить итоги прошедших в Женеве переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США. Как сообщает Белый дом, глава государства проанализирует итоги встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.