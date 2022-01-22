Адвокат Кудерко: бывшие супруги могут предъявить права на квартиру даже после ее продажи

Москва, 22 января. Супруги после развода могут сохранить право пользования личной квартирой даже после ее продажи, если у них не имеется собственного жилья в пределах этого населенного пункта. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, в случае, если ребенок после развода остался на попечении одного из супругов, то также есть возможность предъявить права на проданную квартиру. Соответственно, до достижения ребенком 18 лет в иске о выселении будет отказано, сообщила Кудерко. Эти же правила распространяются на бывших супругов-инвалидов и пенсионеров, если им некуда переехать.

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