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Аналитик Осин допустил рост ставок по ипотеке до 16% в 2022 году

Экономика
Аналитик Осин допустил рост ставок по ипотеке до 16% в 2022 году
pixabay.com

Москва, 22 января. Ипотечные ставки в России в этом году при некоторых условиях могут вырасти на несколько процентных пунктов до 16%, считает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Ипотечные ставки достигнут максимума в середине года, отмечает специалист. По его мнению, справедливый расчетный базовый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год составляет 8-11% годовых.

«Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16%», — сообщил РИА Новости аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что в этом году ставки по ипотеке могут достичь 13%. Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов отметил, что ставки выше 12% могут затормозить развитие рынка и уменьшению спроса в два раза и больше России. Такое развитие событий специалист считает маловероятным.

Ранее старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин подсчитал, что оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве можно при ежемесячном доходе не менее 104 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы на домохозяйство.

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ипотека кредиты недвижимость
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