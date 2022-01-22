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Роберт Паттинсон сомневался в своих актерских навыках на съемках «Бэтмена»

  /   Обновлено: 22 января 2022 03:16
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон сомневался в своих актерских навыках на съемках «Бэтмена»
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 22 января. Голливудский актер Роберт Паттинсон рассказал о своих переживаниях во время съемок кинокомикса «Бэтмен». Ему казалось, что он недостаточно хорош для роли супергероя.

Звезда «Гарри Поттера» и «Сумерек» впервые предстанет на больших экранах в образе персонажа из комиксов. Кинолента, снятая режиссером Мэттом Ривзом, стартует в прокате в марте 2022 года. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью Паттинсон рассказал, что, несмотря на свое согласие на участие в съемках, он сомневался в этом решении. Первые дни рабочего процесса дались ему тяжело.

Роберт Паттинсон сомневался в своих актерских навыках на съемках «Бэтмена»
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

«Моя первая мысль: "О Боже, я совершенно ужасен". Есть совершенно другой язык, язык тела, вы должны научиться заставлять его делать то, что вы хотите», — отметил актер.

Он добавил, что если он слишком долго находился на освещенной площадке, то у него возникало ощущение, будто он надел костюм для Хэллоуина. Однако в итоге он выглядел так, как и должен был. Чтобы научиться принимать и реагировать на это, необходима целая вечность.

Ранее стало известно, что актер Дженсен Эклз разрабатывает секретный проект в рамках киновселенной DC для студии Warner Bros. Детали фильма он пока держит в секрете.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роберт Паттинсон сомневался в своих актерских навыках на съемках «Бэтмена»
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