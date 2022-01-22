Республиканец Маст: Байден разрушил все, к чему прикоснулся

Вашингтон, 22 января. Все, к чему прикасался президент США Джо Байден, развалилось на части. Об этом заявил экс-военнослужащий и представитель республиканской партии Брайан Маст.

Политик подчеркнул, что он еще со школьных лет знал, что будет служить в армии, поскольку по таким же шагам пошел его отец и дяди. Он не жалеет, что лишился конечностей за время своего контракта. Об этом пишет Fox News.

«Но я воевал в Афганистане не только для того, чтобы увидеть, как президент Байден отказался от безопасности, процветания и свободы, за которые я и остальные патриоты отдали так много. За один год все, к чему прикасался президент Байден, развалилось на части. Соединенные Штаты сегодня менее безопасны, менее процветающие и менее свободны, чем это было год назад», — отметил Маст.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что глава Белого дома не преуспел во многих вещах, начиная от вывода войск из Афганистана, и заканчивая миграционной политикой на южной границе.

Ранее стало известно, что американский журнал Time посвятил обложку своего номера первому году нахождения Джо Байдена на посту президента США. Ее изображение появилось на странице издания в Twitter.