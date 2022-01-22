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Сенатор Кэссиди подверг критике энергетическую политику Байдена

  /   Обновлено: 22 января 2022 03:00
Политика
Сенатор Кэссиди подверг критике энергетическую политику Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 января. Энергетическая политика президента США Джо Байдена нуждается в перезагрузке. Об этом заявил сенатор Билл Кэссиди.

Политик напомнил, что когда глава Белого дома вступил в должность, он сразу отменил строительство трубопровода Keystone XL, что стало первым нападением на сферу энергетики. Эти шаги привели к увеличению выбросов парниковых газов и скачку цен. В результате американцы больше платят за электричество, отопление и езду на автомобиле. Об этом пишет Fox News.

«Сосредоточенность администрации на снижении внутренних выбросов принесла в жертву интересы США. Сокращение выбросов, особенно глобальных выбросов, имеет решающее значение», — отметил сенатор.

Сенатор Кэссиди подверг критике энергетическую политику Байдена
ПолитЭксперт / pixabay.com / pxhere.com

Он добавил, что любая стратегия должна учитывать такие факторы как окружающая среда, национальная безопасность, экономика и доступность энергии. Однако правительство США учитывало максимум два аспекта из вышеперечисленных. Власти сократили объемы добычи нефти, но не ожидали, что цены на газ настолько вырастут.

«У администрации нет четких приоритетов. Чем дольше упрощенное мышление будет доминировать в американской энергетической политике, тем больше будет снижаться наша энергетическая безопасность», — подчеркнул Кэссиди.

Ранее политолог Николай Межевич в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» заявил, что Байден продолжает старую древнеримскую традицию, изображая из себя более больного человека, чем он есть на самом деле.

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