Губернатор Калифорнии Ньюсом: Лос-Анджелес похож на страны третьего мира

Лос-Анджелес, 22 января. Районы Лос-Анджелеса напоминают страны третьего мира из-за гор мусора и разбоев. Об этом заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

В американских СМИ появились фотографии городских железнодорожных путей, которые были буквально усыпаны мусором. Это связано с многочисленными кражами. Злоумышленники воровали из вагонов посылки, забирали содержимое и выбрасывали упаковку. Об этом пишет Fox News.

«То, что произошло на этом участке железной дороги Юнион Пасифик — неприемлемо. Этот район выглядел как сцена из страны Третьего мира», — подчеркнул губернатор.

Global Look Press / unknown / Danita Delimont

По его мнению, поезда являются уязвимыми, поскольку они — неотъемлемая часть поставок. Однако республиканцы уверены, что воровство в Лос-Анджелесе — это пример неудачной политики, связанной с наказанием за мелкие правонарушения.

«Преступники знают, как использовать политику Калифорнии для своей выгоды», — отметил лидер республиканцев в штате Калифорния Скотт Уилк.

Ранее Федеральный суд США начал рассмотрение дела трех напарников Дерека Шовина в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Сами подсудимые, которым, в случае принятия обвинительного приговора грозит длительные сроки тюремного заключения, не признают своей вины.