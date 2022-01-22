Финансист Потавин спрогнозировал падение курса евро относительно доллара

Москва, 22 января. Евро будет стоить меньше доллара, если в Евросоюзе разразится глубокий кризис, а в США начнется экономический бум, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Динамика курса евро к доллару традиционно зависит от некоторых фундаментальных показателей, к которым можно отнести динамику дефицита бюджета, состояние экономики, монетарную политику национальных регуляторов, внешнеторговый баланс, динамику движения спекулятивного и инвестиционного капитала, сообщил агентству «Прайм» финансист.

«Если кратко, то евро будет стоить меньше доллара в ситуации, когда в еврозоне будет глубокий кризис, в то время как в США будет наблюдаться экономический бум», — считает Потавин.

Эксперт напомнил, что в последний раз евро падал относительно доллара до соотношения 1,04 пять лет назад, когда остро стоял вопрос сохранения целостности Евросоюза. В настоящее время за поддержанием стабильности мирового валютного порядка стоят слишком большие деньги, заключил Потавин.