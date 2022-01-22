Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 03:19
03:16
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон сомневался в своих актерских навыках на съемках «Бэтмена»
03:00
Политика
Республиканец Маст: Байден разрушил все, к чему прикоснулся
03:00
Политика
Сенатор Кэссиди подверг критике энергетическую политику Байдена
02:41
Общество
Губернатор Калифорнии Ньюсом: Лос-Анджелес похож на страны третьего мира
02:34
Экономика
Финансист Потавин спрогнозировал падение курса евро относительно доллара
02:20
Общество
Иммунолог Костинов рассказал о показателях для ревакцинации в два этапа
02:12
Общество
Инфекционист Тимаков перечислил симптомы стопроцентного заражения «Омикроном»
02:12
Общество
Известный по сериалу «Ранетки» актер Арнис Лицитис скончался в 76 лет
02:00
Политика
Политика берет верх: почему Берлин и дальше будет затягивать запуск «Северного потока — 2»
01:59
Политика
Демократ Микс внес в Конгресс США новые антироссийские санкции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансист Потавин спрогнозировал падение курса евро относительно доллара

Экономика
Финансист Потавин спрогнозировал падение курса евро относительно доллара
pixabay.com  /  geralt

Москва, 22 января. Евро будет стоить меньше доллара, если в Евросоюзе разразится глубокий кризис, а в США начнется экономический бум, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Динамика курса евро к доллару традиционно зависит от некоторых фундаментальных показателей, к которым можно отнести динамику дефицита бюджета, состояние экономики, монетарную политику национальных регуляторов, внешнеторговый баланс, динамику движения спекулятивного и инвестиционного капитала, сообщил агентству «Прайм» финансист.

«Если кратко, то евро будет стоить меньше доллара в ситуации, когда в еврозоне будет глубокий кризис, в то время как в США будет наблюдаться экономический бум», — считает Потавин.

Эксперт напомнил, что в последний раз евро падал относительно доллара до соотношения 1,04 пять лет назад, когда остро стоял вопрос сохранения целостности Евросоюза. В настоящее время за поддержанием стабильности мирового валютного порядка стоят слишком большие деньги, заключил Потавин.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Потавин спрогнозировал падение курса евро относительно доллара
доллар евро валюта
Комментировать