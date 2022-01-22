Известный по сериалу «Ранетки» актер Арнис Лицитис скончался в 76 лет

Рига, 22 января. Известный латвийский актер Арнис Лицитис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Близкий друг актера написал, что Лицитис ушел из жизни. Он отметил, что актер был милым и приятным человеком.

«Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал Залманис.

Актер Арнис Лицитис дебютировал в 1965 году в фильме «Двадцать лет спустя». Всего он снялся в более чем в 200 различных фильмах и телесериалах, в том числе в сериале «Ранетки», «Долгая дорога в дюнах» и других. С 1996 года он также выступал на сцене Рижского русского драматического театра.

Ранее сообщалось, что актер из сериалов «Солдаты» и «Моя прекрасная няня» Анатолий Басин умер в 72 года. Трагической новостью поделился на своем сайте Иркутский академический драмтеатр.