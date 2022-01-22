Демократ Микс внес в Конгресс США новые антироссийские санкции

Вашингтон, 22 января. Очередной законопроект, касающийся введения санкций против России, внесли в палату представителей Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Соответствующий документ представил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс. Законопроект предполагает введение санкционных ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2», индустрии добычи, трех финансовых институтов, государственного долга, президента страны Владимира Путина и некоторых других членов правительства.

«Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», — сообщили в пресс-службе палаты представителей США.

При этом ранее стало известно, что американские власти также могут ввести санкции из-за «Северного потока — 2» против Германии. По словам историка Кати Хойер, это вызвано тем, что Берлин не разделяет полностью антироссийскую политику Запада.