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Автоэксперт Червяков призвал водителей всегда проверять давление в шинах перед поездкой

Общество
Автоэксперт Червяков призвал водителей всегда проверять давление в шинах перед поездкой
pixabay.com

Москва, 22 января. Каждый водитель должен регулярно соблюдать несколько правил, которые помогут ему сохранить как собственную, так и жизнь пассажиров. Об этом рассказал руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.

Первым делом он порекомендовал водителям всегда визуально проверять давление в шинах. По словам Червякова, нужно обойти машину со всех сторон и убедиться, что колеса не спущены.

Еще одной немаловажной привычкой автоэксперт назвал пристегивание. Вместе с этим водителям необходимо перестать есть, а также разговаривать по телефону за рулем, рассказал Червяков агентству «Прайм».

«Водитель должен припарковаться к обочине, чтобы переговорить по телефону, и затем уже продолжить движение», — подчеркнул Червяков.

Однако, как отметил ранее автомобильный эксперт Владимир Соловьев, зимой водители также нередко совершают ошибку, не очищая крышу транспортного средства от снега перед поездкой. По его словам, существует несколько причин, почему этого делать не стоит.

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