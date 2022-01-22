Захарова заявила о противоречиях в словах Блинкена по поводу Украины и Белоруссии

Москва, 22 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в двойных стандартах касательно обсуждения вопросов вокруг Белоруссии и Украины. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что нельзя обсуждать претензии различных организаций и стран без их непосредственного участия. Например, претензии НАТО — без НАТО. По словам Захаровой, западные страны нарушают эти правила. Она подчеркнула, что они запутались в «ценностях» и придерживаются двойных стандартов.

«А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?» — упрекнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс об Украине.