Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США

Москва, 22 января. Мировые регуляторы вряд ли смогут ввести запрет на добычу (майнинг) криптовалюты, так как эта отрасль уже привлекла большие инвестиции, считает финдиректор ICB Fund Чэнь Лиминь.

На этой неделе регуляторы всего мира повели наступление на майнинг и криптовалюты. Центробанк предложил запретить в России добычу «крипты», а также использование национальной финансовой инфраструктуры для проведения операций с виртуальными валютами.

В США провели слушания по влиянию майнинга на энергетику. В Европе озабочены схожими проблемами, сообщают «Известия». Речь идет об энергозатратном принципе proof-of-work (PoW), который используется при майнинге большинства крупных криптовалют.

Многие новые проекты в настоящее время создаются на принципе proof-of-stake (PoS), отметил Чэнь Лиминь. Однако запрет на уже действующие криптовалюты также маловероятен, считает специалист.

«Слишком уж этот сектор стал большим, чтобы его взять и запретить. Да и производители электроэнергии вряд ли захотят терять свои доходы. Скорее всего, разговоры ограничатся принуждением к использованию возобновляемых источников, — заключил эксперт.

Ранее инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что зафиксированная просадка биткоина говорит о сдувании финансового «пузыря». Аналитики ожидают дальнейшего падения токена до 30 тысяч долларов.