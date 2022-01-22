Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 01:49
01:40
Общество
Терапевт Романенко посоветовала часто проветривать помещение для профилактики заболеваний
01:18
Общество
Автоэксперт Червяков призвал водителей всегда проверять давление в шинах перед поездкой
01:14
Политика
Захарова заявила о противоречиях в словах Блинкена по поводу Украины и Белоруссии
00:43
Экономика
Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США
00:39
Общество
Эксперт Рудая рассказала о рисках при установке приложений из ненадежных источников
00:31
Политика
Порошенко призвал Зеленского объединиться ради спасения Украины
00:22
Общество
Депутаты Госдумы предложили узаконить понятия «наставник» и «наставничество» в России
00:21
Экономика
Эксперт Спиваков предсказал исчезновение пластиковых карт в 2022 году
00:10
Политика
Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева
00:02
Технологии
Публицист Анпилогов: Россия будет контролировать космос в небывалых до сих пор масштабах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США

Экономика
Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США
pixabay.com

Москва, 22 января. Мировые регуляторы вряд ли смогут ввести запрет на добычу (майнинг) криптовалюты, так как эта отрасль уже привлекла большие инвестиции, считает финдиректор ICB Fund Чэнь Лиминь.

На этой неделе регуляторы всего мира повели наступление на майнинг и криптовалюты. Центробанк предложил запретить в России добычу «крипты», а также использование национальной финансовой инфраструктуры для проведения операций с виртуальными валютами.

В США провели слушания по влиянию майнинга на энергетику. В Европе озабочены схожими проблемами, сообщают «Известия». Речь идет об энергозатратном принципе proof-of-work (PoW), который используется при майнинге большинства крупных криптовалют.

Многие новые проекты в настоящее время создаются на принципе proof-of-stake (PoS), отметил Чэнь Лиминь. Однако запрет на уже действующие криптовалюты также маловероятен, считает специалист.

«Слишком уж этот сектор стал большим, чтобы его взять и запретить. Да и производители электроэнергии вряд ли захотят терять свои доходы. Скорее всего, разговоры ограничатся принуждением к использованию возобновляемых источников, — заключил эксперт.

Ранее инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что зафиксированная просадка биткоина говорит о сдувании финансового «пузыря». Аналитики ожидают дальнейшего падения токена до 30 тысяч долларов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США
финансы криптовалюта майнинг
Комментировать