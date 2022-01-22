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Эксперт Рудая рассказала о рисках при установке приложений из ненадежных источников

  /   Обновлено: 22 января 2022 00:39
Общество
Эксперт Рудая рассказала о рисках при установке приложений из ненадежных источников
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 22 января. Пользователи могут стать жертвами мошенников при скачивании приложений из непроверенного источника, так как рискуют получить на телефон вредоносное ПО. Об этом заявила эксперт центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

По ее словам, во избежание кибератаки на смартфоны лучше скачивать приложения только в официальных магазинах. Мобильные платформы следят за размещаемым контентом, поэтому случайная установка вредоносных приложений становится маловероятной, передает слова специалиста издание «Известия».

Ранее специалисты из Positive Technologies рассказали, что некоторые приложения для смартфонов на Android и iOS оказались уязвимы перед киберпреступниками.

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