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Порошенко призвал Зеленского объединиться ради спасения Украины

Политика
Порошенко призвал Зеленского объединиться ради спасения Украины
Global Look Press  /  poroshenko.petro/ vk.com

Киев, 22 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского объединиться, чтобы спасти страну,

Украина находится под угрозой, поэтому Порошенко предложил Зеленскому объединиться. Однако бывший президент подчеркнул, что друзьями они не будут.

«Но сегодня я призываю: мы все должны перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. Поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная», — отметил он в эфире YouTube-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Кроме того, Порошенко отметил, что в 2022 году не состоялось ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, так как ведомство превратилось в инструмент пиара. Экс-глава страны предложил собрать внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко не оставил чаевые официантам киевского ресторана. Об этом рассказали сами работники заведения.

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