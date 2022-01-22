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Депутаты Госдумы предложили узаконить понятия «наставник» и «наставничество» в России

Общество
Депутаты Госдумы предложили узаконить понятия «наставник» и «наставничество» в России
pixabay.com  /  skeeze

Москва, 22 января. Российское законодательство в скором времени могут пополнить понятия «наставник» и «наставничество». Соответствующую инициативу предложили депутаты Государственной думы.

Несмотря на то, что данные понятия уже существуют в России и используются в некоторых регионах страны и на крупных предприятиях, они не применяются повсеместно. Однако, исходя из результатов исследования, наставничество является одной из точек роста для компаний. По мнению руководителя Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольги Клинк, данное предложение нуждается в обсуждении, передают «Известия».

«Работодатели выбирают технологии кадрового обеспечения и развития персонала, а наставничество — одна из таких технологий с учетом задач и особенностей деятельности предприятия. И они вправе делать это самостоятельно», — отметила она.

Также ранее депутат Госдумы Константин Затулин предложил выдавать российские паспорта гражданам Украины и Казахстана. По его мнению, данная инициатива позволит достичь мирного урегулирования происходящего в Донбассе.

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