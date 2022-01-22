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Эксперт Спиваков предсказал исчезновение пластиковых карт в 2022 году

Экономика
Эксперт Спиваков предсказал исчезновение пластиковых карт в 2022 году
pixabay.com

Москва, 22 января. Электронные карты в ближайшее время могут полностью заменить пластиковые. Одни эксперты считают, что «пластиком» будут пользоваться только половина владельцев, а другие — только 15%.

Паритет между пластиковыми и виртуальными кредитными картами наступит в 2022 году. Вскоре физические карты станут неактуальными. Об этом рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, передают «Известия».

Кроме того, непопулярными станут не только пластиковые кредитки, но и пластиковые карты в целом. Директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков заявил, что электронные карты удобны в использовании.

«Если у человека есть телефон или часы с NFC-модулем, носить с собой карты не нужно, и многие уже так поступают. Мы видим, как постепенно «пластик» заменяет наличные платежи, и точно также, только еще быстрее, электронные карты заменят пластиковые. Однако о полном замещении речи идти не может, поскольку подобные гаджеты пока есть не у всех», — заявил он.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что получение заработных плат «в конверте» дает возможность ряду людей не уходить целиком в безналичный расчет. По мнению эксперта, высокий процент расчета по безналу в стране говорит о развитости ее экономики и «хорошем качестве человеческого капитала».

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