Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 01:48
01:40
Общество
Терапевт Романенко посоветовала часто проветривать помещение для профилактики заболеваний
01:18
Общество
Автоэксперт Червяков призвал водителей всегда проверять давление в шинах перед поездкой
01:14
Политика
Захарова заявила о противоречиях в словах Блинкена по поводу Украины и Белоруссии
00:43
Экономика
Финансист Чэнь Лиминь усомнился в скором запрете майнинга криптовалют в ЕС и США
00:39
Общество
Эксперт Рудая рассказала о рисках при установке приложений из ненадежных источников
00:31
Политика
Порошенко призвал Зеленского объединиться ради спасения Украины
00:22
Общество
Депутаты Госдумы предложили узаконить понятия «наставник» и «наставничество» в России
00:21
Экономика
Эксперт Спиваков предсказал исчезновение пластиковых карт в 2022 году
00:10
Политика
Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева
00:02
Технологии
Публицист Анпилогов: Россия будет контролировать космос в небывалых до сих пор масштабах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева

  /   Обновлено: 22 января 2022 00:10
Политика
Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева
Pr Scr youtube.com

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Об этом говорится в соответствующем указе.

Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских компаний. В частности, они касаются «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстроя», а также «Ленпромтранспроекта».

Ограничительные меры коснулись российского дизайнера Артемия Лебедева. Известно, что у его студии имеется филиал в Киеве.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что Западу необходимо ввести превентивные санкции в отношении РФ. По его словам, это нужно сделать до «разрушения страны».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева
санкции Артемий Лебедев зеленский
Комментировать