Новые санкции Украины коснулись дизайнера Артемия Лебедева

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Об этом говорится в соответствующем указе.

Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских компаний. В частности, они касаются «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстроя», а также «Ленпромтранспроекта».

Ограничительные меры коснулись российского дизайнера Артемия Лебедева. Известно, что у его студии имеется филиал в Киеве.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что Западу необходимо ввести превентивные санкции в отношении РФ. По его словам, это нужно сделать до «разрушения страны».