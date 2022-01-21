Пентагон сообщил о подготовке НАТО к проведению военных учений в Средиземноморье

Вашингтон, 21 января. Страны Североатлантического альянса проведут крупные военные учения вместе с американским авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземноморье. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также отметил, что маневры «Удар Нептуна-22» были запланированы заранее, однако принятие решения об их начале требовало учета обстановки вокруг Украины. По словам Кирби, во время военных учений планируется отработать «дальние удары», а также методы противолодочной борьбы.

«Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений», — заявил представитель Пентагона.

При этом он добавил, что в маневрах примут участие и другие стран-участницы НАТО, однако не отметил, какие именно. По словам Кирби, учения должны продлиться с 24 января по 4 февраля.

Ранее представитель Пентагона прокомментировал возможность новых поставок военной помощи Украине со стороны США. Как отметил Кирби, Вашингтон пока не готов объявить о дополнительной помощи Киеву.