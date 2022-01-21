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Рябков: США и Запад следуют сформулированной Россией повестке по безопасности

Политика
Рябков: США и Запад следуют сформулированной Россией повестке по безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 21 января. Повестка дня по безопасности в настоящее время сформулирована Россией, а коллективный Запад и США ей следуют, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря 2021 года опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран – членов Организации Североатлантического договора.

Ранее Рябков заявил, что России придется принимать серьезные политические решения, если ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы будет разочаровывающим.

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Все новости / Политика / Рябков: США и Запад следуют сформулированной Россией повестке по безопасности
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