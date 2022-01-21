Правоохранители не применяли насилия к жене экс-судьи Янгулбаева

Грозный, 21 января. Полицейские не применяли насилия к супруге бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева.

Ряд СМИ сообщили, что Янгулбаева и его жену пытались похитить в Нижегородской области. Адвокат Наталья Добронравова заявила, что супругу Янгулбаева увезли на допрос за пределы города неизвестные люди, представившиеся оперативниками. О том, что полиция не применяла насилия, заявила сама супруга бывшего судьи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

«Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяяли», — заявила она.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал странной ситуацию с чеченским судьей в отставке в Нижнем Новгороде и заявил, что в Москве предпочитают не верить сообщениям без официального подтверждения. Песков уточнил, что если по этой ситуации поступали заявления в правоохранительные органы, то они уже приступили к работе.