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Правоохранители не применяли насилия к жене экс-судьи Янгулбаева

Происшествия
Правоохранители не применяли насилия к жене экс-судьи Янгулбаева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Грозный, 21 января. Полицейские не применяли насилия к супруге бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева.

Ряд СМИ сообщили, что Янгулбаева и его жену пытались похитить в Нижегородской области. Адвокат Наталья Добронравова заявила, что супругу Янгулбаева увезли на допрос за пределы города неизвестные люди, представившиеся оперативниками. О том, что полиция не применяла насилия, заявила сама супруга бывшего судьи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

«Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяяли», — заявила она.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал странной ситуацию с чеченским судьей в отставке в Нижнем Новгороде и заявил, что в Москве предпочитают не верить сообщениям без официального подтверждения. Песков уточнил, что если по этой ситуации поступали заявления в правоохранительные органы, то они уже приступили к работе.

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