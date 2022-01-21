Леонида Куравлева перевели в хоспис из-за неизлечимой болезни

Москва, 21 января. Леониду Куравлеву присвоили паллиативный статус и перевезли из реанимации в хоспис. По информации телеграм-канала Baza, актеру диагностировали неизлечимую болезнь.

Изначально артист попал в больницу из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, однако это не подтвердилось. Оказалось, что актер страдает из-за вирусно-бактериальной пневмонии.

«Это плохое известие для всех ценителей творчества великого актера. Потому что в хоспис, как известно, людей отправляют, когда врачи уже не в силах помочь», — указано в публикации.

До госпитализации Куравлев проживал в доме престарелых, куда его привезли родственники, чтобы он скорее оправился после смерти супруги. Сейчас выяснилось, что речь может идти о цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга со всеми вытекающими последствиями. Известно, что в дом престарелых актер может и не вернуться — семья уже забрала его вещи из пансионата.