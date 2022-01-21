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Харьковчане обсмеяли Зеленского после слов об «оккупации» Россией города

Политика
Харьковчане обсмеяли Зеленского после слов об «оккупации» Россией города
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Харьков, 21 января. Жители Харькова в Facebook высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского об «оккупации» города Россией.

Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что «крупномасштабная война с Россией» может начаться с оккупации украинского Харькова. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что это просто был пример.

«Добрый день, Владимир. Меня зовут Дмитрий, я из Харькова. Я так и не понял: мне готовиться к майским шашлыкам или нет?» — пошутил один из жителей Харькова.

«Спасибо. Вот подбодрил, так подбодрил», — написал другой.

«Уважаемый президент. От имени всех жителей большое спасибо. Можете не сомневаться, что в 2024 году все здесь проголосуют за вас», — заявил журналист Дмитрий Коган.

Ранее Зеленский усомнился в эффективности возможных антироссийских санкций США. По словам политика, у Российской Федерации достаточно ресурсов, чтобы выдержать новые ограничения, которые гипотетически могут быть введены Белым домом.

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зеленский харьков оккупация
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