Пользователи Reddit поразились низким ценам на отдых в российских санаториях

Вашингтон, 21 января. Американские пользователи Reddit рассказали о своих поездках в Россию и поделились, что их поразило больше всего.

Иностранные туристы оставили комментарии в разделе AskARussian. Так, пользователя hockeyloogy шокировали цены на отдых в российских санаториях. По его словам, он провел в одном из них две недели и не мог поверить, насколько там все дешево. Кроме того, его удивили трубы, торчащие из стен в ванных комнатах. Для него оказалось странным, что россияне используют их в качестве сушилки для полотенец.

Также американец под ником ewigedunkelheit17 был изумлен тем, что московские кассиры отказываются принимать крупные купюры, чтобы не искать сдачу.

«Вероятно, в США такое тоже может случиться, но это определенно не обычное дело», — считает он.

Ранее пользователи Reddit восхитились красотой российских городов. Читатели пришли в восторг от подборки фотографий некоторых населенных пунктов РФ.