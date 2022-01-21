Заявивший об изнасиловании дочки житель Приозерска находится в неадекватном состоянии

Санкт-Петербург, 21 января. Мужчина, сообщивший полиции Ленобласти об изнасиловании своей 11-летней дочери, находится в неадекватном состоянии.

Мужчина рассказал, что просто не знает, где находится его ребенок. Также он рассказал, что его жена ведет разгульный образ жизни, сообщает источник.

Ранее неизвестный в состоянии алкогольного опьянения позвонил в правоохранительные органы города Приозерск в Ленобласти и сообщил, что изнасиловал свою 11-летнюю дочь. По его словам, он также мог убить девочку. Подробности происшествия выясняются. Показания не подтвердились. На жителя Ленобласти составили протокол за ложный вызов.