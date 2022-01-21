Канцлер Германии Шольц сообщил об отсутствии планов по поставкам оружия на Украину

Берлин, 21 января. Власти ФРГ продолжают проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, они выступили против них. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

У правительства страны четкая позиция в отношении экспорта оружия. Он сообщил, что поставки вооружения на Украину могут иметь серьезные последствия в случае «военной агрессии».

«У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — отметил Шольц.

Он также добавил, что Берлин «очень активно» пытается добиться ослабления конфликта на Украине.

«Это значит, в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента, и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств», — заявил канцлер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Россия не собирается нападать на Украину.