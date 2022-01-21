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Канцлер Германии Шольц сообщил об отсутствии планов по поставкам оружия на Украину

  /   Обновлено: 21 января 2022 22:06
Политика
Канцлер Германии Шольц сообщил об отсутствии планов по поставкам оружия на Украину
Global Look Press  /  Andreas Gora/dpa

Берлин, 21 января. Власти ФРГ продолжают проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, они выступили против них. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

У правительства страны четкая позиция в отношении экспорта оружия. Он сообщил, что поставки вооружения на Украину могут иметь серьезные последствия в случае «военной агрессии».

«У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — отметил Шольц.

Он также добавил, что Берлин «очень активно» пытается добиться ослабления конфликта на Украине.

«Это значит, в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента, и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств», — заявил канцлер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Россия не собирается нападать на Украину.

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германия поставки оружия Олаф Шольц
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