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Жириновский призвал покупать рубль из-за угрозы обвала доллара

  /   Обновлено: 21 января 2022 21:52
Экономика
Жириновский призвал покупать рубль из-за угрозы обвала доллара
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 21 января. Доллар может обвалиться из-за обострения отношений России с Североатлантическим альянсом и западными странами.

В настоящий момент нужно покупать российскую валюту. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Комсомольской правды».

«Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — сказал Жириновский.

Депутат объяснил, что Запад угрожает России отключением от международной платежной системы SWIFT. Россияне не смогут работать с долларом, а значит и купюры будут не нужны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вопрос о нерасширении НАТО принципиальным для России. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном российский дипломат отметил, что Альянс работает против России. Именно этим объясняется позиция Москвы по «принципиальному вопросу о нерасширении НАТО».

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Жириновский нато доллар
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