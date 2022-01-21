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Кабмин Германии сообщил о единстве мнений о «Северном потоке — 2» в правительстве

Политика
Кабмин Германии сообщил о единстве мнений о «Северном потоке — 2» в правительстве
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 21 января. Правительство Германии едино в своей позиции по поводу газопровода «Северный поток — 2», заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.

Такие слова прозвучали на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Журналист поинтересовался, едины ли три политика по вопросу возможных санкций против «Северного потока — 2» при эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — сказал Хабек.

Трое политиков являются представителями трех партий правящей коалиции. Хабек возглавляет «Зеленых», принципиальных критиков «Северного потока — 2», Линднер выступает за либеральную Свободную демократическую партию, которая тоже относится к проекту с долей скепсиса, а Шольц представляет социал-демократов. Последние отчасти поддерживают газопровод как экономический проект, который не связан с политическими вопросами. Тем временем тема продолжает быть очень актуальной. Так, немецкий концерн Uniper рассчитывает на сертификацию «СП-2» летом 2022 года.

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фрг германия северный поток - 2
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