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Житель Ленобласти сообщил в полицию об изнасиловании и возможном убийстве 11-летней дочери

  /   Обновлено: 21 января 2022 22:21
Происшествия
Житель Ленобласти сообщил в полицию об изнасиловании и возможном убийстве 11-летней дочери
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 января. Мужчина позвонил в правоохранительные органы города Приозерск в Ленобласти и сообщил, что изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

По его словам, он также мог убить девочку. Правоохранительные органы выехали на место и обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.

Житель Приозерска был в состоянии алкогольного опьянения, его показания не подтвердились. Сотрудники полиции составили не него протокол за ложный вызов.

Ранее жителя Саратовской области, который проходил обвиняемым по делу о педофилии, приговорили к 16 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ленобласть изнасилование приозерск
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