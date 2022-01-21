Житель Ленобласти сообщил в полицию об изнасиловании и возможном убийстве 11-летней дочери

Санкт-Петербург, 21 января. Мужчина позвонил в правоохранительные органы города Приозерск в Ленобласти и сообщил, что изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

По его словам, он также мог убить девочку. Правоохранительные органы выехали на место и обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.

Житель Приозерска был в состоянии алкогольного опьянения, его показания не подтвердились. Сотрудники полиции составили не него протокол за ложный вызов.

Ранее жителя Саратовской области, который проходил обвиняемым по делу о педофилии, приговорили к 16 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.