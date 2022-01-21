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Адам МакКей присоединился к работе над фильмом о захвате Капитолия

Общество
Адам МакКей присоединился к работе над фильмом о захвате Капитолия
Global Look Press  /  Christof Soeder/dpa

Лос-Анджелес, 21 января. Автор комедии «Не смотрите наверх» Адам МакКей займется производством фильма о штурме Капитолия США в 2021 году. Сатирик станет продюсером картины.

Режиссером проекта выступит Билли Рэй, автор триллера «Тайна в их глазах». Адам МакКей возьмет на себя работу продюсера. Экранизация событий 2021 года в США уже получила рабочее название J6, передает Deadline.

Фильм сосредоточится на выборах президента. Тогда сторонники экс-президента Дональда Трампа прорвались через службу безопасности и на некоторое время штурмом захватили здание Капитолия. Рэй также напишет сценарий к проекту. Изначально фильм задумывался как сериал, однако затем постановщик сократил его до 120 страниц текста, адаптированного под формат полнометражного кино.

Предыдущая работа МакКея «Не смотрите наверх» успешно вышла в цифровой прокат на Netflix. Всего за несколько недель картина стала лидером рейтинга среди самых популярных проектов каталога онлайн-сервиса.

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