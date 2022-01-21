Американский фигурист Джейсон Браун признался в нежных чувствах к Медведевой

Москва, 21 января. Российская фигуристка Евгения Медведева получила трогательное послание от американского спортсмена Джейсона Брауна. Фигурист публично признался ей в своих чувствах.

Евгения Медведева приняла участие в проекте Олимпийских игр, где звезды спорта зачитывали твиты спортсменов о себе. Так, фигурист из Америки Джейсон Браун написал в Twitter трогательное признание в нежных чувствах к спортсменке.

«Я люблю тебя, Евгения», — заявил фигурист.

Вместо слова «люблю» Браун поставил в тексте смайлик в виде сердца.

Медведева познакомилась с Брауном во время тренировок в Канаде. Спортсменка перешла к тренеру Брайану Орсеру от Этери Тутберидзе. Наставник также тренировал Брауна. Несмотря на занятия под руководством канадца, Медведева продолжила выступать на соревнованиях за Россию.

Медведеву также не раз подозревали в романе с партнером по шоу «Ледниковый период» Даней Милохиным. Лишь после завершения проекта спортсменка рассказала об отношениях с популярным блогером.